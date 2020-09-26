Федун – об игре с «Тамбовом»: победили за счёт превосходства в классе

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу в матче с «Тамбовом» (2:0).



«Сегодня команда одержала важнейшую волевую победу, прервав неудачную серию матчей с «Тамбовом». Рад, что наши ребята проявили характер и за счёт превосходства в классе победили. Отдельно поздравляю Лукаса Айртона, который был сверхмотивирован, с первыми голами в РПЛ», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



26 сентября в Мордовии состоялся матч девятого тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» — «Спартак». Гости оказались сильнее со счётом 2:0, дубль записал на свой счёт защитник красно-белых Айртон.



После победы в матче с «Тамбовом» красно-белые, набрав 20 очков, вышли на первое место в турнирной таблице. «Тамбов» (7) потерпел второе поражение подряд и остался на 13-м месте. В 10-м туре «Спартаку» предстоит встреча с «Зенитом».

«Спартак» выиграл у «Тамбова» благодаря дублю Айртона