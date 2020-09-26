«Манчестер Юнайтед» вырвал победу в матче с «Брайтоном», забив на 100-й минуте

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув и завершилась победой гостей — 3:2.



На 40-й минуте главный арбитр встречи Крис Кавана назначил пенальти в ворота «Манчестер Юнайтед», который успешно реализовал нападающий «Брайтона» Ниль Мопе. Через 3 минуты защитник хозяев Льюис Данк отправил мяч в свои ворота, тем самым сравняв счёт. Во втором тайме, на 55-й минуте, форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд вывел гостей вперёд. На 95-й минуте счёт сравнял хавбек «Брайтона» Соломон Марч. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш забил победный гол на 100-й минуте.



«Манчестер Юнайтед» набрал 3 очка и поднялся на 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон энд Хоув Альбион» (3) — на 10-м месте.