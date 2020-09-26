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«Манчестер Юнайтед» вырвал победу в матче с «Брайтоном», забив на 100-й минуте

«Манчестер Юнайтед» вырвал победу в матче с «Брайтоном», забив на 100-й минуте
Футбол / Англия 0

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув и завершилась победой гостей — 3:2.

На 40-й минуте главный арбитр встречи Крис Кавана назначил пенальти в ворота «Манчестер Юнайтед», который успешно реализовал нападающий «Брайтона» Ниль Мопе. Через 3 минуты защитник хозяев Льюис Данк отправил мяч в свои ворота, тем самым сравняв счёт. Во втором тайме, на 55-й минуте, форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд вывел гостей вперёд. На 95-й минуте счёт сравнял хавбек «Брайтона» Соломон Марч. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш забил победный гол на 100-й минуте.

«Манчестер Юнайтед» набрал 3 очка и поднялся на 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон энд Хоув Альбион» (3) — на 10-м месте.

Англия - Премьер-лига. 3-й тур
26 сентября 2020, суббота. 14:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
2 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Мопе – 40' (пен)   1:1 Данк – 43' (автогол)   1:2 Рашфорд – 55'   2:2 Марч – 90+5'   2:3 Фернандеш – 90+10' (пен)
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