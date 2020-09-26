Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос об эффективности Соболева в стартовом составе и после выхода на замену.
«Футболист должен одинаково хорошо играть и так и так. У нас хороший набор нападающих, выбор обусловлен тем, как ребята работают на неделе, также исходя из соперника. У Саши были небольшие проблемы со здоровьем, поэтому не вышел в старте, но неплохо сыграл, когда вышел на замену», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Никита Дарквеев.
26 сентября в Мордовии состоялся матч девятого тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» — «Спартак». Гости выиграли со счётом 2:0, дубль записал на свой счёт защитник красно-белых Айртон.
После победы в матче с «Тамбовом» красно-белые, набрав 20 очков, вышли на первое место в турнирной таблице. «Тамбов» (7) потерпел второе поражение подряд и остался на 13-м месте. В 10-м туре «Спартаку» предстоит встреча с «Зенитом».
- 26 сентября 2020
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