Тедеско отреагировал на отмену гола в ворота «Тамбова»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал отменённый гол в ворота «Тамбова».



«Отменённый гол? Была отличная атака, Айртон хорошо пробросил мяч, убежал от защитника и сделал пас на Понсе. То, что гол не засчитали, комментировать не хочу. По-моему, все было нормально», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Никита Дарквеев.



26 сентября в Мордовии состоялся матч девятого тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» — «Спартак». Гости выиграли со счётом 2:0, дубль на свой счёт записал защитник красно-белых Айртон.



После победы в матче с «Тамбовом» красно-белые, набрав 20 очков, вышли на первое место в турнирной таблице. «Тамбов» (7) потерпел второе поражение подряд и остался на 13-м месте. В 10-м туре «Спартаку» предстоит встреча с «Зенитом».

«Спартак» выиграл у «Тамбова» благодаря дублю Айртона