Шамиль Газизов: любая победа почётна для «Спартака». «Тамбов» — тяжёлый соперник

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал результат матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:0).

«Хорошая и тяжёлая игра. «Тамбов» показал, что он очень обученный и тяжёлый соперник. Любая победа почётна, но здесь была действительно непростая игра для нас. Кокорин хорошо отыграл. Жаль, не забил, но делал всё правильно», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

После победы в матче чемпионата России с «Тамбовом» красно-белые, набрав 20 очков, вышли на первое место в турнирной таблице. «Тамбов» (7) потерпел второе поражение подряд и остался на 13-м месте. В 10-м туре московскому «Спартаку» предстоит встреча с петербургским «Зенитом».