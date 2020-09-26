Шамиль Газизов: любая победа почётна для «Спартака». «Тамбов» — тяжёлый соперник
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал результат матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:0).
«Хорошая и тяжёлая игра. «Тамбов» показал, что он очень обученный и тяжёлый соперник. Любая победа почётна, но здесь была действительно непростая игра для нас. Кокорин хорошо отыграл. Жаль, не забил, но делал всё правильно», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
После победы в матче чемпионата России с «Тамбовом» красно-белые, набрав 20 очков, вышли на первое место в турнирной таблице. «Тамбов» (7) потерпел второе поражение подряд и остался на 13-м месте. В 10-м туре московскому «Спартаку» предстоит встреча с петербургским «Зенитом».
- 26 сентября 2020
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