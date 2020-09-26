Первушин — о поражении в матче со «Спартаком»: есть ощущение, что результат не по игре

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал результат матча 9-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:2).



«Не думаю, что мы проиграли матч. Отблагодарил ребят за самоотдачу. Было много хороших выходов из обороны в атаку и наоборот. Не понравилось, как начали второй тайм, но создали стопроцентный момент у ворот „Спартака“. Если бы реализовали, матч сложился бы по-другому.



Игра Чагрова? Посчитали, что сейчас серия матчей с лидерами, мы до этого проигрывали в один мяч. Хотели что-то изменить. Во-вторых, Чагров год в команде, это его дебют. Когда-то надо дебютировать, парень хорошо работает, претензий нет. Посчитали, что на „Спартак“ мотивировать не нужно, ментально футболисты готовы. Никита не разочаровал. Вопросов нет. Юный возраст для вратаря, есть наставник в лице Рыжикова. Мы не прогадали, что выпустили его в стартовом составе.

У Ойеволе было повреждение, Карапетян приехал с травмой из сборной, а потом её усугубил. Он воин, боец. Решили, что его надо поберечь.



Сыграть в конце с тремя нападающими? Прекрасно понимали атакующие возможности «Спартака», любая контратака закончилась бы голом. Понравилось, как сыграли Обухов и Панченко, у них были моменты. Есть ощущение, что результат не по игре. На 65–70-й минуте был момент. Если бы забили, сели бы в низкую оборону и, думаю, у «Спартака» были бы проблемы. Впереди — ключевой отрезок, надо обыгрывать «Арсенал», «Ротор» и «Урал», это матчи повышенной ответственности", — передаёт слова Первушина корреспондент «Чемпионата» Никита Дарквеев.