Джикия: у Ещенко порох в пороховницах ещё остался. В таком возрасте не уступает в борьбе

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал результат матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:0).

«Хороший матч. Главное — одержали победу. Отменённый гол не пересматривал. У Ещенко порох в пороховницах ещё остался, он отлично тренируется, вот и выходит на поле. Мы ему верим и благодарны — в таком возрасте вообще не уступает в борьбе. Огромный молодец. С Глушенковым вчера общались, сказал, если будут вопросы, пускай пишет, мне эта травма знакома.



Чемпионский график? Я уже говорил, надо ждать 30 туров, а потом посмотрим, какой там график. Матч с „Зенитом“? Настрой хороший, одержали победу – важно подходить к матчу с хорошими эмоциями. Но матча с „Зенитом“ ждём спокойно.

Саша Кокорин хорошо двигался, посмотрим, что будет дальше. Жёлтая карточка? Это часть футбола, эмоции, мы привыкли", — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.