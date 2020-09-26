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Ребров — о 100-м матче Ещенко: дед на пенсию заработал

Ребров — о 100-м матче Ещенко: дед на пенсию заработал
Футбол / РПЛ 0

Голкипер «Спартака» Артём Ребров пошутил о защитнике «Спартака» Андрее Ещенко, который провёл 100-й матч в составе красно-белых.

«Дед на пенсию заработал, старый», — сказал Ребров в интервью пресс-службе «Спартака».

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» встречался с «Тамбовом». Матч завершился победой москвичей со счётом 2:0. 36-летний Ещенко вышел на поле на 46-й минуте, заменив Наиля Умярова.

В послужном списке Ещенко большое количество команд Российской Премьер-Лиги: «Химки», «Динамо», «Локомотив», «Анжи». В 2016 году защитник пополнил ряды московского «Спартака». В 100 матчах за красно-белых Андрей забил один мяч и отдал три результативные передачи. В сезоне-2020/2021 защитник шесть раз вышел на поле и заработал одну жёлтую карточку.

Андрей Ещенко проводит 100-й матч за «Спартак»
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