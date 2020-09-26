«Брайтон» пять раз попал в каркас ворот «Манчестер Юнайтед» и установил рекорд АПЛ

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув и завершилась победой гостей — 3:2. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш забил победный гол на 100-й минуте.



В ходе встречи сработала любопытная статистическая закономерность. Футболисты «Брайтона» пять раз попали в каркас ворот соперника и установили рекорд английской Премьер-лиги.



«Манчестер Юнайтед» набрал 3 очка и поднялся на 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон энд Хоув Альбион» (3) — на 10-м месте. В следующем туре «Брайтон» сыграет на выезде с «Эвертоном», «Манчестер Юнайтед» примет «Тоттенхэм».