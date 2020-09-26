Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Брайтон» пять раз попал в каркас ворот «Манчестер Юнайтед» и установил рекорд АПЛ

«Брайтон» пять раз попал в каркас ворот «Манчестер Юнайтед» и установил рекорд АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув и завершилась победой гостей — 3:2. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш забил победный гол на 100-й минуте.

В ходе встречи сработала любопытная статистическая закономерность. Футболисты «Брайтона» пять раз попали в каркас ворот соперника и установили рекорд английской Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» набрал 3 очка и поднялся на 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон энд Хоув Альбион» (3) — на 10-м месте. В следующем туре «Брайтон» сыграет на выезде с «Эвертоном», «Манчестер Юнайтед» примет «Тоттенхэм».

«Манчестер Юнайтед» вырвал победу в матче с «Брайтоном», забив на 100-й минуте
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020