«Брайтон» пять раз попал в каркас ворот «Манчестер Юнайтед» и установил рекорд АПЛ
В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув и завершилась победой гостей — 3:2. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш забил победный гол на 100-й минуте.
В ходе встречи сработала любопытная статистическая закономерность. Футболисты «Брайтона» пять раз попали в каркас ворот соперника и установили рекорд английской Премьер-лиги.
«Манчестер Юнайтед» набрал 3 очка и поднялся на 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон энд Хоув Альбион» (3) — на 10-м месте. В следующем туре «Брайтон» сыграет на выезде с «Эвертоном», «Манчестер Юнайтед» примет «Тоттенхэм».
«Манчестер Юнайтед» вырвал победу в матче с «Брайтоном», забив на 100-й минуте
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