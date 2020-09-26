Дзюба обогнал Халка в списке лучших бомбардиров в истории «Зенита»
В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги петербургский «Зенит» принимает «Уфу» (2:0, идёт второй тайм). На 32-й минуте встречи гол с пенальти забил нападающий «Зенита» Артём Дзюба.
Забитый гол стал для Дзюбы 78-м в составе петербургской команды. На протяжении шести сезонов в «Зените» форвард 58 раз забивал в матчах чемпионата, пять — во встречах на Кубок и Суперкубок России, 15 раз — в еврокубках.
Топ-10 лучших бомбардиров в истории «Зенита»:
1. Александр Кержаков — 163 гола (386 матчей)
2. Владимир Кулик — 101 (220)
3. Юрий Желудков — 87 (271)
4. Владимир Клементьев — 84 (352)
5. Лев Бурчалкин — 82 (423)
6. Андрей Аршавин — 80 (376)
7-8. Артём Дзюба — 78 (185)
7-8. Владимир Казачёнок — 78 (219)
9. Халк — 77 (148)
10. Данни — 68 (256).
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