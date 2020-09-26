Дзюба обогнал Халка в списке лучших бомбардиров в истории «Зенита»

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги петербургский «Зенит» принимает «Уфу» (2:0, идёт второй тайм). На 32-й минуте встречи гол с пенальти забил нападающий «Зенита» Артём Дзюба.



Забитый гол стал для Дзюбы 78-м в составе петербургской команды. На протяжении шести сезонов в «Зените» форвард 58 раз забивал в матчах чемпионата, пять — во встречах на Кубок и Суперкубок России, 15 раз — в еврокубках.



Топ-10 лучших бомбардиров в истории «Зенита»:



1. Александр Кержаков — 163 гола (386 матчей)

2. Владимир Кулик — 101 (220)

3. Юрий Желудков — 87 (271)

4. Владимир Клементьев — 84 (352)

5. Лев Бурчалкин — 82 (423)

6. Андрей Аршавин — 80 (376)

7-8. Артём Дзюба — 78 (185)

7-8. Владимир Казачёнок — 78 (219)

9. Халк — 77 (148)

10. Данни — 68 (256).