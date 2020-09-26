Федотов — о пенальти «Уфе»: почему за такой же фол на Соболеве не было пенальти «Зениту»?
Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Уфы» в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
«Пенальти в ворота «Уфы» назначен правильно. Но сравнил бы этот момент с моментом Соболева и Барриоса в полуфинале Кубка в прошлом сезоне. Почему в ворота «Уфы» 11-метровый назначили, а в ворота «Зенита» за такой же фол на Соболеве — нет? Это ведь одинаковые моменты, они не отличаются друг от друга. Получается, неодинаковая трактовка эпизодов», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Пенальти в ворота «Уфы» реализовал нападающий и капитан сине-бело-голубых Артём Дзюба на 32-й минуте встречи. Матч идёт в эти минуты. Счёт — 3:0.
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