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Дзюба обошёл Симоняна в списке лучших бомбардиров страны

Дзюба обошёл Симоняна в списке лучших бомбардиров страны
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба оформил хет-трик в матче с «Уфой» (6:0). Форвард поднялся на шестое место в списке бомбардиров за всю историю СССР и России.

Дзюба забил 185 голов во всех турнирах. За сборную России форвард забил 26 мячей, в еврокубках — 22 в чемпионате страны — 124, в кубке — 13. Игрок «Зенита» обошёл экс-нападающего «Спартака» Никиту Симоняна, на счету которого 183 гола во всех турнирах, и сравнялся с бывшим футболистом «Ротора» Олегом Веретенниковым.

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» разгромил «Уфу». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 6:0. На 24-й минуте встречи счёт открыл Сердар Азмун, ему ассистировал Вильмар Барриос. Спустя восемь минут Артём Дзюба реализовал пенальти, назначенный за фол на Азмуне. На 61-й минуте Азмун оформил дубль. Александр Ерохин принял мяч на правом фланге, финтом ушёл от соперника и прострелил к центру на Дзюбу, тот мягкой передачей вывел Азмуна на ударную позицию, и Сердар точно пробил низом под правую штангу.

«Зенит» разгромил «Уфу» со счётом 6:0, Дзюба оформил хет-трик
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