Дзюба: игру со «Спартаком» ждём с нетерпением
Нападающий и капитан «Зенита» Артём Дзюба подвёл итоги матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (6:0).
«Нервно начали второй тайм, но забили третий мяч и поймали кураж. Нам нужно было вернуть должок. В прошлом году ничего им не забили. Была какая-то недосказанность. Тем более в преддверии очень большого матча.
До этого мы много матчей не забивали. Говорили даже, что нам чего-то не хватает. Так что не считаю, что мы зря так много забили перед матчем со «Спартаком». Такие результативные матчи придают настроения. А игру со «Спартаком» ждём с нетерпением. Главное сейчас — правильно восстановиться", — цитирует Дзюбу сайт «Матч ТВ».
Матч «Спартак» — «Зенит» пройдёт 3 октября в Москве. Начало — 19:00 мск.
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