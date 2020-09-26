«Бетис» — «Реал»: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

Сегодня, 26 сентября, состоится матч «Бетис» – «Реал». Встреча 3-го тура испанского чемпионата пройдёт на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания). Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бетис» — «Реал».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания). Ассистенты арбитра — Роберто Диас Перес Дель Паломар (Витория-Гастейс, Испания) и Хон Нуньес Фернандес (Испания). Резервный судья — Аймар Веласко Арбайса (Испания).

«Бетис» — на втором месте в таблице испанского чемпионата, набрав шесть очков из шести возможных. «Реал» в матче 2-го тура одержал победу и располагается на 11-м месте в таблице, имея один матч в запасе.