Семак: хотели бы видеть Кузяева в «Зените», но он сам принимает решение

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возможном подписании контракта с полузащитником Далером Кузяевым, который является свободным агентом после окончания соглашения с петербургским клубом.

«Не знаю, не слышал, что вопрос по нему закрыт. Он знает позицию руководства, мою личную позицию. Конечно, мы хотели бы его видеть, но, думаю, он решит, что подходит больше всего именно ему. Решение за ним. Пока не слышал официального заявления, что он с кем-либо подписал контракт», — цитирует Семака пресс-служба клуба.

Генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев допускает, что 27-летний хавбек сборной России продолжит выступать за клуб. Известно также, что к Кузяеву проявляет интерес «Локомотив».