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«Ренн» разгромил «Сент-Этьен» и вырвался на первое место в Лиге 1

«Ренн» разгромил «Сент-Этьен» и вырвался на первое место в Лиге 1
Футбол / Франция 0

В матче 5-го тура французской Лиги 1 «Ренн» одержал победу в матче с «Сент-Этьеном». Встреча проходила на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Счёт на 33-й минуте встречи открыл Наиф Агер с голевой передачи Бенжамена Буриго. Преимущество гостей удвоил Серу Гирасси, ему ассистировал Ромен дель Кастильо. Адриен Эну довёл счёт до разгромного в концовке встречи.

«Ренн» в 5 матчах набрал 13 очков и возглавил турнирную таблицу Лиги 1, став единоличным лидером турнира. «Сент-Этьен» (10) занимает третье место. На второй строчке в таблице расположился «Лилль» (11).

В следующем матче «Ренн» на своём поле примет «Реймс», который находится в зоне вылета французского чемпионата.

Франция - Лига 1. 5-й тур
26 сентября 2020, суббота. 18:00 МСК
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Окончен
0 : 3
Ренн
Ренн
0:1 Агер – 33'   0:2 Гирасси – 53'   0:3 Эну – 89'
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