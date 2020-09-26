«Ренн» разгромил «Сент-Этьен» и вырвался на первое место в Лиге 1
В матче 5-го тура французской Лиги 1 «Ренн» одержал победу в матче с «Сент-Этьеном». Встреча проходила на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
Счёт на 33-й минуте встречи открыл Наиф Агер с голевой передачи Бенжамена Буриго. Преимущество гостей удвоил Серу Гирасси, ему ассистировал Ромен дель Кастильо. Адриен Эну довёл счёт до разгромного в концовке встречи.
«Ренн» в 5 матчах набрал 13 очков и возглавил турнирную таблицу Лиги 1, став единоличным лидером турнира. «Сент-Этьен» (10) занимает третье место. На второй строчке в таблице расположился «Лилль» (11).
В следующем матче «Ренн» на своём поле примет «Реймс», который находится в зоне вылета французского чемпионата.
- 26 сентября 2020
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