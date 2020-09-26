Нобоа единолично возглавил гонку бомбардиров в РПЛ
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа забил пенальти в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Это седьмой гол хавбека в нынешнем чемпионате России.
Нобоа единолично возглавил гонку бомбардиров. По шесть голов в сезоне-2020/2021 забили нападающие «Зенита» Артём Дзюба и Сердар Азмун.
Матч «Сочи» — «Краснодар» проходит в эти минуты. Счёт — 1:0 в пользу хозяев.
«Сочи», имея в своём активе 15 очков, занимает четвёртое место в текущем чемпионате России. У «Краснодара» 14 очков и шестая строчка в таблице.
35-летний Нобоа перешёл в «Сочи» летом 2019 года из петербургского «Зенита». Сумма трансфера составила € 500 тыс. Эквадорец успел поиграть в России также за «Динамо», «Ростов» и «Рубин».
Нобоа выразил желание вернуться в сборную Эквадора
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