Дзюба: кайфую от того, что происходит в моей карьере

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы над «Уфой» (6:0) рассказал, каково быть капитаном петербургской команды.



«Поначалу было немного дискомфортно — я не привык быть капитаном в «Зените». В сборной привык, для меня это огромная честь. Потом стало спокойнее. Конечно, это большая ответственность и большое событие для меня — носить повязку в таком большом клубе.

Мне безумно приятно, я стараюсь соответствовать, быть ещё более коммуникабельным. Общаюсь со всеми ребятами — и с иностранцами, и с русскими, чтобы у нас была общая идея. Я кайфую от того, что происходит в моей карьере. Уже говорил, что и дальше буду стараться, что бы ни происходило, выкладываться на полную», — сказал Дзюба в интервью пресс-службе «Зенита».