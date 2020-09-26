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Дзюба: кайфую от того, что происходит в моей карьере

Дзюба: кайфую от того, что происходит в моей карьере
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы над «Уфой» (6:0) рассказал, каково быть капитаном петербургской команды.

«Поначалу было немного дискомфортно — я не привык быть капитаном в «Зените». В сборной привык, для меня это огромная честь. Потом стало спокойнее. Конечно, это большая ответственность и большое событие для меня — носить повязку в таком большом клубе.

Мне безумно приятно, я стараюсь соответствовать, быть ещё более коммуникабельным. Общаюсь со всеми ребятами — и с иностранцами, и с русскими, чтобы у нас была общая идея. Я кайфую от того, что происходит в моей карьере. Уже говорил, что и дальше буду стараться, что бы ни происходило, выкладываться на полную», — сказал Дзюба в интервью пресс-службе «Зенита».

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