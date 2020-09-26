Куман пытается убедить руководство «Барселоны» в покупке Депая

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман пытается убедить руководство каталонского клуба купить нападающего «Лиона» Мемфиса Депая, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По информации источника, в ближайшее время каталонцы сделают предложение французам в размере € 30 млн. 26-летний форвард отмечал, что знает об интересе «Барселоны». Куман и Депай вместе работали в сборной Нидерландов.

Нидерландский нападающий заключил контракт с «Лионом» в 2017 году. Действующее соглашение истекает по завершении сезона-2020/2021. В прошедшем сезоне Депай провёл 22 встречи за «Лион» во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 2 результативные передачи. В сезоне-2020/2021 нападающий провёл 4 матча за «Лион» в чемпионате Франции и забил 4 гола.