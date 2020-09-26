«Наши форварды были в ударе». Семак опубликовал фото из раздевалки после матча с «Уфой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак опубликовал фотографию из раздевалки после матча 9-го тура РПЛ с «Уфой» (6:0).
«С прекрасной победой! Наши форварды сегодня были в ударе», — написал Семак.
Фото можно посмотреть в "инстаграме" специалиста.
На 24-й минуте встречи счёт открыл Сердар Азмун, ему ассистировал Вильмар Барриос. Спустя восемь минут Артём Дзюба реализовал пенальти, назначенный за фол на Азмуне. На 61-й минуте Азмун оформил дубль. Александр Ерохин принял мяч на правом фланге, финтом ушёл от соперника и прострелил к центру на Дзюбу, тот мягкой передачей вывел Азмуна на ударную позицию, и Сердар точно пробил низом под правую штангу.
Спустя 11 минут Дзюба забил четвёртый гол после навеса Ерохина. На 88-й минуте Дзюба оформил хет-трик. Шестой гол питерцев на счету Алексея Сутормина.
- 26 сентября 2020
-
22:26
-
22:24
-
22:16
-
22:01
-
22:01
-
21:48
-
21:36
-
21:33
-
21:24
-
21:15
-
21:04
-
20:54
-
20:41
-
20:30
-
20:19
-
20:10
-
20:03
-
19:59
-
19:53
-
19:50
-
19:47
-
19:42
-
19:32
-
19:16
-
19:12
-
19:05
-
19:04
-
18:57
-
18:54
-
18:50
-
18:46
-
18:33
-
18:23
-
18:17
-
18:12