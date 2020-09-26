«Наши форварды были в ударе». Семак опубликовал фото из раздевалки после матча с «Уфой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак опубликовал фотографию из раздевалки после матча 9-го тура РПЛ с «Уфой» (6:0).

«С прекрасной победой! Наши форварды сегодня были в ударе», — написал Семак.

Фото можно посмотреть в "инстаграме" специалиста.

На 24-й минуте встречи счёт открыл Сердар Азмун, ему ассистировал Вильмар Барриос. Спустя восемь минут Артём Дзюба реализовал пенальти, назначенный за фол на Азмуне. На 61-й минуте Азмун оформил дубль. Александр Ерохин принял мяч на правом фланге, финтом ушёл от соперника и прострелил к центру на Дзюбу, тот мягкой передачей вывел Азмуна на ударную позицию, и Сердар точно пробил низом под правую штангу.



Спустя 11 минут Дзюба забил четвёртый гол после навеса Ерохина. На 88-й минуте Дзюба оформил хет-трик. Шестой гол питерцев на счету Алексея Сутормина.