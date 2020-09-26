Судья Федотов: Карасёв передумал удалять Заболотного. Он просто перепутал, кто нарушал

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод, возникший на 67-й минуте матча 9-го тура РПЛ «Сочи» — «Краснодар».

«На 67 минуте Карасёв передумал удалять Заболотного второй жёлтой. Помощник поднял фол, Карасёв, подбегая к игрокам, достал жёлтую. Но потом он решил, что показывать игроку «Сочи» вторую жёлтую — это перебор. Он просто перепутал, кто нарушал. Но если ты прибежал туда и достал жёлтую, то надо уже показывать. Полного момента телевидение не показало, поэтому мне сложно понять, заслуживал ли Заболотный второй жёлтой карточки. Но скорее всего, это жёлтая», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 1:1. Судья Сергей Карасёв удалил защитника «Сочи» Кирилла Заику.