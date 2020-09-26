Лэмпард: «Челси» показал силу воли, но мы вообще не должны оказываться в таких ситуациях

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвёл итоги матча 3-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Бромвич Альбион» (3:3).

«Ошибки, приводящие к голам, всегда усложняют игру в Премьер-лиге. Игроки показали силу воли, но мы вообще не должны оказываться в таких ситуациях. Тьяго Силва? Он ещё покажет себя. Конечно, он признаёт ошибку, но Силва провёл неплохой матч. Хадсон-Одои хорошо вошёл в игру, порадовала его реакция. Мы будем продолжать работать и добиваться нужных результатов», — цитирует Лэмпарда пресс-служба клуба.

К 30-й минуте хозяева вели со счётом 3:0. Во втором тайме «Челси» отыграл два мяча. В добавленное время Тэмми Абрахам спас «Челси» от поражения.



«Челси», набрав 4 очка, занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Бромвич» (1) располагается на 15-й строчке.