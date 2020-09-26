Мусаев: хуже поля, чем в Сочи, я пока ещё не видел

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал ничью в матче 9-го тура РПЛ с «Сочи» (1:1).



«Конечно, недовольны результатом, важно было набрать три очка. Недоволен началом игры, где мы позволяли сопернику создавать моменты у своих ворот, действовали не так жёстко. Дальше создавали опасность у ворот соперника, но забили лишь один мяч.

«Сочи» действовал компактно, ждал нашу ошибку, но затем силы у соперника закончились и он откатился глубже. Травма Берга? Надо прилететь в Краснодар и посмотреть, что там у него и насколько серьёзно. Хуже поля я пока ещё не видел. Удивительно видеть газон такого качества на юге», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 1:1.