Ещенко — об Айртоне: мой подопечный изъявил желание два гола забить
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко подвёл итоги матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:0).
«Всем привет, всех — с победой! Как будто играли не на выезде, а дома. Очень много болельщиков, сумасшедшая поддержка. От этого радостно. Мы выиграли, у меня сотый матч за этот прекрасный клуб, в котором я очень горд находиться.
Мой подопечный сегодня изъявил желание два гола забить. Побольше бы он забивал таких голов с моего подсказа. Всем большое спасибо. Топите за «Спартак» дальше», — сказал Ещенко в видео, размещённом в «твиттере» красно-белых.
Защитник москвичей Лукас Айртон оформил дубль. В 10-м туре чемпионата России «Спартаку» предстоит встреча с «Зенитом». Матч пройдёт в Москве 3 октября.
Голы Айртона — в видеообзоре матча «Тамбов» — «Спартак»
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