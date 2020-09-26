Ещенко — об Айртоне: мой подопечный изъявил желание два гола забить

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко подвёл итоги матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:0).

«Всем привет, всех — с победой! Как будто играли не на выезде, а дома. Очень много болельщиков, сумасшедшая поддержка. От этого радостно. Мы выиграли, у меня сотый матч за этот прекрасный клуб, в котором я очень горд находиться.

Мой подопечный сегодня изъявил желание два гола забить. Побольше бы он забивал таких голов с моего подсказа. Всем большое спасибо. Топите за «Спартак» дальше», — сказал Ещенко в видео, размещённом в «твиттере» красно-белых.

Защитник москвичей Лукас Айртон оформил дубль. В 10-м туре чемпионата России «Спартаку» предстоит встреча с «Зенитом». Матч пройдёт в Москве 3 октября.