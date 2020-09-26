Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Федотов — о ничьей: это очко двигает «Сочи» вперёд. Оно заработано болью, потом, кровью

Федотов — о ничьей: это очко двигает «Сочи» вперёд. Оно заработано болью, потом, кровью
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал итоги матча 9-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

«Наверное, глупо говорить, что я недоволен результатом. Это очко, которое двигает нас вперёд. Оно заработано болью, потом, кровью. По-другому в футболе не бывает. Об игре и говорить не хочется. На таком непростом поле, в меньшинстве… Команда полностью отдалась, выложилась. Было непросто, было сложно. Это «Краснодар», который играет в футбол. Я горд своей командой, что, несмотря на все обстоятельства, мы взяли очко», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 1:1. Федотов был удалён во втором тайме.

«Сочи» в меньшинстве удержал ничью с «Краснодаром». У хозяев также был удалён тренер
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020