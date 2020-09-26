Федотов — о ничьей: это очко двигает «Сочи» вперёд. Оно заработано болью, потом, кровью
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал итоги матча 9-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).
«Наверное, глупо говорить, что я недоволен результатом. Это очко, которое двигает нас вперёд. Оно заработано болью, потом, кровью. По-другому в футболе не бывает. Об игре и говорить не хочется. На таком непростом поле, в меньшинстве… Команда полностью отдалась, выложилась. Было непросто, было сложно. Это «Краснодар», который играет в футбол. Я горд своей командой, что, несмотря на все обстоятельства, мы взяли очко», — цитирует Федотова «Матч ТВ».
В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 1:1. Федотов был удалён во втором тайме.
«Сочи» в меньшинстве удержал ничью с «Краснодаром». У хозяев также был удалён тренер
- 26 сентября 2020
-
23:57
-
23:55
-
23:52
-
23:43
-
23:30
-
23:27
-
23:08
-
23:07
-
22:58
-
22:56
-
22:42
-
22:26
-
22:24
-
22:16
-
22:01
-
22:01
-
21:48
-
21:36
-
21:33
-
21:24
-
21:15
-
21:04
-
20:54
-
20:41
-
20:30
-
20:19
-
20:10
-
20:03
-
19:59
-
19:53
-
19:50
-
19:47
-
19:42
-
19:32
-
19:16
Партнерский контент