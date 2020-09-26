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Федотов — о своём удалении: просто спросил у судьи, что происходит

Федотов — о своём удалении: просто спросил у судьи, что происходит
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал, что произошло в эпизоде с его удалением в матче 9-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Я не знаю. Просто спросил у судьи, что происходит. Там был обычный эпизод. Не было какого-то злого умысла. Заика вёл единоборство. Да, кто-то успел, а кто-то — нет. Но это — на мой взгляд. У них может быть свой», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 1:1. Во втором тайме Кирилл Заика за две минуты получил две жёлтые карточки — сначала на 53-й минуте Кирилл остановил опасную контратаку, а затем врезался шипами в Петрова. Следом за ним Карасёв удалил Федотова за излишние эмоции.

«Сочи» в меньшинстве удержал ничью с «Краснодаром». У хозяев также был удалён тренер
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