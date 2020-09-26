«Реал» в большинстве вырвал победу у «Бетиса»

В 3-м туре испанской Примеры «Бетис» принимал мадридский «Реал». Встреча прошла на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье и завершилась победой «сливочных» со счётом 3:2.

Счёт открыли гости на 14-й минуте встречи — Бензема накрутил соперника у края штрафной и прострелил на ближнюю штангу, где его передачу замкнул Вальверде. На 35-й минуте «Бетис» восстановил статус-кво— Каналес после розыгрыша углового запустил мяч на дальнюю штангу, где Варан не удержал Манди, позволив защитнику хозяев расстрелять дальнюю девятку. Уже через две минуты Карвалью открылся на линии штрафной «Реала» и с ходу пробил в ближний угол, выведя свою команду вперёд.

После перерыва «Реал» быстро сравнял счёт — Карвахаль прострелил, а Эмерсон, играя в подкате на опережение, срезал мяч в свои ворота. На 82-й минуте «Реал» получил право пробить пенальти, который спокойно реализовал капитан Серхио Рамос.

Таким образом, «Реал» набрал 4 очка и поднялся на 5-е место в таблице, имея матч в запасе. У «Бетиса» осталось 6 очков, севильцы располагаются на 2-й строчке.