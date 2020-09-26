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«Реал» в большинстве вырвал победу у «Бетиса»

«Реал» в большинстве вырвал победу у «Бетиса»
Футбол / Испания 0

В 3-м туре испанской Примеры «Бетис» принимал мадридский «Реал». Встреча прошла на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье и завершилась победой «сливочных» со счётом 3:2.

Счёт открыли гости на 14-й минуте встречи — Бензема накрутил соперника у края штрафной и прострелил на ближнюю штангу, где его передачу замкнул Вальверде. На 35-й минуте «Бетис» восстановил статус-кво— Каналес после розыгрыша углового запустил мяч на дальнюю штангу, где Варан не удержал Манди, позволив защитнику хозяев расстрелять дальнюю девятку. Уже через две минуты Карвалью открылся на линии штрафной «Реала» и с ходу пробил в ближний угол, выведя свою команду вперёд.

После перерыва «Реал» быстро сравнял счёт — Карвахаль прострелил, а Эмерсон, играя в подкате на опережение, срезал мяч в свои ворота. На 82-й минуте «Реал» получил право пробить пенальти, который спокойно реализовал капитан Серхио Рамос.

Таким образом, «Реал» набрал 4 очка и поднялся на 5-е место в таблице, имея матч в запасе. У «Бетиса» осталось 6 очков, севильцы располагаются на 2-й строчке.

Испания - Примера. 3-й тур
26 сентября 2020, суббота. 22:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Вальверде – 14'   1:1 Манди – 35'   2:1 Карвалью – 37'   2:2 Эмерсон – 48' (автогол)   2:3 Рамос – 82' (пен)
Удаления: Эмерсон – 67' / нет
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