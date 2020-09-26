Гол Ингса помог «Саутгемптону» одолеть «Бёрнли»

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» одержал победу над «Бёрнли». Встреча проходила на стадионе «Терф Мур» в Бёрнли и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч на 5-й минуте встречи забил нападающий «Саутгемптона» Дэнни Ингс, которому ассистировал форвард Че Адамс.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Андре Марринером, помогали ему Скотт Леджер и Эдриан Холмс. Резервный арбитр — Майкл Оливер.

«Саутгемптон» набрал в 3 матчах 3 очка и расположился на 15-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Первые два матча команда проиграла. «Бёрнли» (0) занимает 18-е место в таблице, команда провела две встречи. Лидером соревнований является «Эвертон» (9).