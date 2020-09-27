«Бенфика» приняла предложение «Сити» по Диашу за € 55 млн с включением в сделку Отаменди

Португальская «Бенфика» и английский «Манчестер Сити» согласовали крупную дорогостояющую сделку по 23-летнему центральному защитнику Рубену Диашу, утверждает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Сообщается, что уже в ближайшее время португальский защитник прибудет в Манчестер для прохождения медицинского осмотра и заключения 5-летнего личного контракта. Отметим, что в свою очередь «Бенфика» добилась включения в сделку 32-летнего аргентинского защитника «Сити» Николаса Отаменди.
За трансфер Рубена Диаша «Бенфика» получит € 55 млн, а переход Отаменди оценивается в € 15 млн.
Рубен Диаш — воспитанник «Бенфики». Защитник начал привлекаться к выступлениям за основной состав команды в 2017 году. В минувшем сезоне чемпионата Португалии Рубен Диаш провёл 33 матча, забил два мяча и отдал три голевые передачи, получив при этом шесть жёлтых карточек.
- 27 сентября 2020
-
02:10
-
01:34
-
00:54
-
00:46
-
00:28
-
00:26
-
00:13
- 26 сентября 2020
-
23:57
-
23:55
-
23:52
-
23:43
-
23:30
-
23:27
-
23:08
-
23:07
-
22:58
-
22:56
-
22:42
-
22:26
-
22:24
-
22:16
-
22:01
-
22:01
-
21:48
-
21:36
-
21:33
-
21:24
-
21:15
-
21:04
-
20:54
-
20:41
-
20:30
-
20:19
-
20:10
-
20:03