«Бенфика» приняла предложение «Сити» по Диашу за € 55 млн с включением в сделку Отаменди

Португальская «Бенфика» и английский «Манчестер Сити» согласовали крупную дорогостояющую сделку по 23-летнему центральному защитнику Рубену Диашу, утверждает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Сообщается, что уже в ближайшее время португальский защитник прибудет в Манчестер для прохождения медицинского осмотра и заключения 5-летнего личного контракта. Отметим, что в свою очередь «Бенфика» добилась включения в сделку 32-летнего аргентинского защитника «Сити» Николаса Отаменди.



За трансфер Рубена Диаша «Бенфика» получит € 55 млн, а переход Отаменди оценивается в € 15 млн.

Рубен Диаш — воспитанник «Бенфики». Защитник начал привлекаться к выступлениям за основной состав команды в 2017 году. В минувшем сезоне чемпионата Португалии Рубен Диаш провёл 33 матча, забил два мяча и отдал три голевые передачи, получив при этом шесть жёлтых карточек.