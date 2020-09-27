«Никому нет дела до игроков». Хосеп Гвардиола пожаловался на напряжённый график

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выступил с критикой календарей клубов после возобновления спортивных соревнований, которые приостанавливались в связи с пандемией коронавируса.

«Реальность такая, какая она есть. Разумеется, речь идёт не только о «Манчестер Сити», я говорю о всех клубах и странах. Сейчас никому нет дела до игроков. Все — Премьер-лига, УЕФА, федерация футбола Англии — отстояли свой бизнес и позицию.

У игроков была двухнедельная предсезонная подготовка, и теперь они должны играть каждые три дня в течение 11 месяцев. Мы не сможем ничего поменять, если будем молчать.

Я понимаю, что это исключительная ситуация для всех — ресторанов, театров, кинотеатров, музеев. Все борются. Мы не исключение. Мы должны верить в то, что делаем, и стараться демонстрировать хорошую игру.

Однако уже сейчас у нас есть 3 игрока, которые вернулись из сборных с травмами. Клубы не могут это контролировать. Они позволили им сыграть две игры за четыре дня без подготовки. Эти игроки – не роботы», — цитирует Гвардиолу Goal.