Зинедин Зидан: я доволен составом «Реала», который есть в моём распоряжении

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат победного матча 3-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (3:2).

«Когда ты проигрываешь, трудно изменить игру в динамике, но сегодня нам это удалось. В игре с «Бетисом» у нас было много шансов, но сегодня мы забили три, но имели возможности забить и больше. Я очень горжусь всеми игроками, они проводят блестящую работу. Мы должны продолжать в том же духе.



Игра рукой Бартры? Судья должен был рассмотреть эти действия. Я никогда не связываюсь с судьями и не собираюсь вмешиваться в их работу. Самым важным для нас является игра в противостоянии со сложным соперником.



Возможное появление новичков в «Реале»? Нет, мы уже говорили об этом раньше. Я доволен составом, который есть в моём распоряжении», — цитирует Зидана Goal.



Благодаря победе над «Бетисом», «Реал» набрал 4 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея матч в запасе.