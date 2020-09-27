Конте: после года работы в «Интере» я понял, что основное внимание уделяется результатам

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал результат встречи 2-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной» (4:3).

«Эти три очка, безусловно, важны, но справедливо также оценивать полное выступление команды. Положительным моментом является то, что мы забили 4 мяча и создали шансы забить больше. Думаю, их вратарь провёл очень хороший матч. Мы атаковали большими силами и создали проблемы для «Фиорентины», но в то же время мы не были достаточно сосредоточены, чтобы противостоять их контратакам.

Ребята знают, что нам нужно улучшать игру в этом компоненте, потому что мы должны атаковать и защищаться численно. Баланс — это ключ ко всему, сегодня вечером мы временами были несбалансированны и поплатились за эти ошибки. Мы должны стараться защищаться, двигаясь вперед, а не сидя у вратарской.

Мог ли я покинуть клуб? После первого года работы в «Интере» я понял, что основное внимание уделяется результатам, и люди забывают, что нам ещё предстоит пройти путь. Я считаю, что путь важнее, и даже поражения — это моменты, которым можно научиться, поэтому ими нужно наслаждаться. Тренеру должен больше нравиться процесс, и мне нужно над этим работать. Иногда я настолько злюсь из-за поражения или неудачи, что забываю получать удовольствие от процесса, поэтому я работаю над этим», — цитирует Конте Football Italia.