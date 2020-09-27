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Криштиану Роналду назван самым уважаемым спортсменом в мире по результатам исследования

Криштиану Роналду назван самым уважаемым спортсменом в мире по результатам исследования
Футбол / Италия 0

Исследовательский центр YouGov назвал нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду самым уважаемым спортсменом планеты. Об этом информирует портал Give Me Sport. В общемировом рейтинге культовых личностей 35-летний португалец занял 6-е место.

Его извечный оппонент в медиа Лионель Месси – второй по критерию уважения среди спортсменов, он занимает 11-ю строчку в общем списке, обойдя президента России Владимира Путина. Легенда баскетбола Майкл Джордан занимает 13-е место, чему, несомненно, способствует его документальный фильм «Последний танец».

Интересно, что YouGov также сравнил позиции Роналду и Месси в разных странах, благодаря данному анализу выявлено, что португальцем восхищаются в 32 из 42 опрошенных стран и территорий.

Месси и Роналду не попали в тройку номинантов на приз игроку сезона от УЕФА
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