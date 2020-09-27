«Лейкерс» — в финале НБА, «Зенит» разгромил «Уфу». Главное к утру

1. «Лос-Анджелес Лейкерс» в финале Западной конференции обыграл «Денвер» и вышел в решающую серию лиги.
2. В очередном туре РПЛ «Зенит» разгромил «Уфу» со счётом 6:0, «Спартак» обыграл «Тамбов» — 2:0.
3. «Тампа» могла стать обладателем Кубка Стэнли уже сегодня, но гол форварда «Далласа» Кори Перри в овертайме продлил серию.
4. Исраэль Адесанья одолел Пауло Косту в главном бою турнира UFC 253 и защитил титул чемпиона в среднем весе.
5. Прошла квалификация Гран-при России Формулы-1. Поул выиграл Льюис Хэмилтон, на втором месте — Макс Ферстаппен, Даниил Квят — 12-й.
6. КХЛ. «Салават Юлаев» уступил «Витязю», «Спартак» прервал безвыигрышную серию, обыграв «Амур».
7. Андрей Рублёв вышел в финал турнира в Гамбурге и сыграет там со Стефаносом Ципипасом.
8. Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман пытается убедить руководство клуба купить Мемфиса Депая.
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