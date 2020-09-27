С. Рамос забил в 17-м сезоне испанской Примеры подряд и стал третьим по этому показателю

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос забил пенальти в матче 3-го тура испанской Примеры с «Бетисом» (3:2). Таким образом, испанец установил очередное достижение.

Рамосу удаётся забивать в 17-м сезоне чемпионата Испании подряд. Столько же результативных сезонов у бывшего нападающего «Реала» Карлоса Алонсо, а форвард «Атлетика Бильбао» Агустин Гаинса забивал в 19 чемпионатах подряд.

Недавно Рамос вышел на 1-е место по количеству голов среди защитников в истории национальных команд. Он сделал дубль в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА с командой Украины (4:0). Таким образом, на счету футболиста стало 23 мяча в составе сборной Испании. По этому показателю он обогнал аргентинского защитника Даниэля Пассареллу (22) и возглавил список бомбардиров. В статистику включены футболисты, игравшие только на позиции защитника.