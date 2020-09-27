Юрген Клопп: «Арсенал» не должен был занять восьмое место в прошлом сезоне АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 3-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» поделился мнением о сопернике.



«Лондонцы заняли восьмое место в прошлом сезоне, потому что у них не было времени разобраться в ситуации. Они не должны были занять восьмое место. „Арсенал“ мог с лёгкостью попасть в квалификацию Лиги Европы, если не в Лигу чемпионов. В АПЛ выступают отличные команды, и вы не можете предугадать, что будет в конце сезона до его начала. Так это не работает.



Никто не застрахован от поражений, поэтому мы должны невероятно много работать. А на другие команды мы не имеем никакого влияния. Когда сталкиваемся с ними, мы хотим побеждать. Гонка только началась. Там будут „Челси“, „Манчестер Юнайтед“, „Арсенал“, „Тоттенхэм“. У всех бывают трудные моменты, но всё дело в том, как вы на это реагируете. Это марафон, а не спринт, и нужно справиться со множеством ситуаций. Не понимаю, почему сейчас мы говорим о победе в АПЛ. Не знаю, кто выиграет, но знаю, что многие команды попытаются это сделать», — приводит слова Клоппа Goal.com.

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