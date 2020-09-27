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Рамос: в матче с «Бетисом» арбитр старался изо всех сил и не был предвзят

Рамос: в матче с «Бетисом» арбитр старался изо всех сил и не был предвзят
Футбол / Испания 0

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал результат матча 3-го тура испанской Примеры с «Бетисом» (3:2).

«Мы были заряжены на то, чтобы вернуться в игру после неудачных 30 минут в первом тайме. Ключ к успеху был в том, чтобы быстро сравнять счёт после перерыва. Уверен, соперник испытывает неприятные эмоции из-за некоторых судейских решений, но арбитр старался изо всех сил и не был предвзят.

Что касается возможных трансферов, поприветствуем любого, кто придёт в команду. Если никого не будет, будет работать с игроками, которые есть сейчас», — приводит слова Рамоса Marca.

«Реал» набрал 4 очка и поднялся на 5-е место в таблице, имея матч в запасе. У «Бетиса» осталось 6 очков, севильянцы — на 2-м месте.

С. Рамос забил в 17-м сезоне испанской Примеры подряд и стал третьим по этому показателю
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