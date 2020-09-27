Рамос: в матче с «Бетисом» арбитр старался изо всех сил и не был предвзят

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал результат матча 3-го тура испанской Примеры с «Бетисом» (3:2).



«Мы были заряжены на то, чтобы вернуться в игру после неудачных 30 минут в первом тайме. Ключ к успеху был в том, чтобы быстро сравнять счёт после перерыва. Уверен, соперник испытывает неприятные эмоции из-за некоторых судейских решений, но арбитр старался изо всех сил и не был предвзят.



Что касается возможных трансферов, поприветствуем любого, кто придёт в команду. Если никого не будет, будет работать с игроками, которые есть сейчас», — приводит слова Рамоса Marca.

«Реал» набрал 4 очка и поднялся на 5-е место в таблице, имея матч в запасе. У «Бетиса» осталось 6 очков, севильянцы — на 2-м месте.