Конте: верю в Эриксена
Главный тренер «Интера» Антонио Конте после матча 2-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной» (4:3) высказался об игре полузащитника Кристиана Эриксена.
«По сравнению с тем, что было, когда он только приехал в „Интер“, Кристиан увеличил обороты. Он играет на своей идеальной позиции. Считаю, он провёл хороший матч. Мы работаем с ним, потому что знаем, у него есть важные навыки. Верю в Кристиана. Он усердно тренируется и всегда готов прийти на помощь команде. Надеюсь, он сможет поймать искру, которая выведет его на максимум», — приводит слова Конте Goal.com.
Напомним, у миланского «Интера» это первая встреча в новом сезоне итальянской Серии А. «Фиорентина» в 1-м туре обыграла «Торино» со счётом 1:0.
Конте: после года работы в «Интере» я понял, что основное внимание уделяется результатам
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