Тренер «Бетиса»: когда играете против «Реала» и VAR одновременно, это уже слишком

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини подвёл итоги матча 3-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом» (2:3).

«Когда играете против „Реала“ и VAR одновременно, это уже слишком. В первом тайме мы были намного лучше, забили два гола и имели три ярких момента. VAR поспособствовал назначению пенальти в наши ворота и удалению. Но я ценю, насколько хорошо мы играли, когда были в равных составах.

Более чем уверен, что мы на правильном пути. Когда у нас обоих было по 11 игроков на поле, мы были намного лучше, чем «Реал», — цитирует Пеллегрини ESPN.

На 14-й минуте встречи счёт открыли гости — забил Вальверде. На 35-й и 37-й минутах забили хозяева и вышли вперёд. После перерыва «Реал» быстро сравнял счёт — Эмерсон срезал мяч в свои ворота. На 82-й минуте «Реал» получил право пробить пенальти, который спокойно реализовал капитан Серхио Рамос.