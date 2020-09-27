Южноафриканский футболист скончался в возрасте 28 лет

Полузащитник «ТС Спортинг» Катлехо Мойела скончался в возрасте 28 лет, сообщает пресс-служба южноафриканского клуба.



В заявлении клуба говорится, что накануне смерти футболист жаловался на головокружение. О причинах смерти южноафриканского полузащитника не сообщается.



«Хотим выразить соболезнования семье Катлехо, его друзьям и товарищам по команде. Все наши мысли и молитвы с семьёй в эти тяжёлые времена», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «ТС Спортинг» в «Твиттере».



Мойела стал игроком «ТС Спортинг» в начале сезона-2019/2020. В прошлом сезоне футболист принял участие в 27 матчах и забил 4 мяча.

Напомним, 20 апреля 2020 года скончался защитник «Казанки» Иннокентий Самохвалов. Футболисту московского клуба стало плохо во время пробежки, которая была частью индивидуальной тренировки. Причиной смерти футболиста стала сердечная недостаточность. На момент трагедии спортсмену было 22 года.