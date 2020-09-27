Магнуссон — об игре с «Локомотивом»: у меня хорошее предчувствие

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон поделился эмоциями в преддверии московского дерби в 9-м туре Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».

«Сильный соперник, классные футболисты. „Локомотив“ тоже претендует на самые высокие места, шансы оценю как 50 на 50. Многое будет зависеть от игры в защите. Понимаем ответственность. У меня хорошее предчувствие насчёт нового противостояния с ними», — цитирует Магнуссона пресс-служба клуба.

Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19:00 мск.

По итогам восьми туров чемпионата России ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 16 очков. «Локомотив» (12) располагается на восьмой строчке. Лидером нынешнего розыгрыша является «Зенит» (20).