Магнуссон — об игре с «Локомотивом»: у меня хорошее предчувствие
Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон поделился эмоциями в преддверии московского дерби в 9-м туре Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».
«Сильный соперник, классные футболисты. „Локомотив“ тоже претендует на самые высокие места, шансы оценю как 50 на 50. Многое будет зависеть от игры в защите. Понимаем ответственность. У меня хорошее предчувствие насчёт нового противостояния с ними», — цитирует Магнуссона пресс-служба клуба.
Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19:00 мск.
По итогам восьми туров чемпионата России ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 16 очков. «Локомотив» (12) располагается на восьмой строчке. Лидером нынешнего розыгрыша является «Зенит» (20).
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