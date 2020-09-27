Защитник «Аякса» Дест прибудет в расположение «Барселоны» 28 сентября

Защитник «Аякса» Сержиньо Дест прилетит в Испанию завтра, 28 сентября, чтобы завершить трансфер в «Барселону», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».



Контракт 19-летнего футболиста с каталонским клубом будет рассчитан до 2025 года. Сообщалось, что сумма трансфера Деста составит € 20 млн плюс € 5 млн в виде бонусов.



На Деста претендовала и «Бавария». Сообщалось, что мюнхенский клуб согласовал условия контракта с игроком, а «Аяксу» был готов заплатить за него около € 25 млн.



Дест — воспитанник академии «Аякса». За основную команду амстердамцев дебютировал в 2019 году. В прошлом сезоне защитник провёл 36 матчей, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач. Сержиньо вызывается в сборную США, в составе которой провёл 3 встречи и отдал 1 результативную передачу.

Защитник «Аякса» Дест сообщил одноклубникам, что перейдёт в «Барселону»