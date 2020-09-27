«Шальке» не выигрывает в 18 матчах Бундеслиги подряд
«Шальке» потерпел поражение в матче 2-го тура немецкой Бундеслиги с «Вердером» и довёл безвыигрышную серию до 18 матчей, учитывая предыдущий сезон чемпионата.
В последний раз команда из Гельзенкирхена одержала победу 17 января в матче с мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:0). После той встречи «Шальке» сыграл вничью шесть матчей и в 12 потерпел поражение.
В нынешнем сезоне чемпионата Германии после двух туров «Шальке» находится на последнем, 18-м месте в турнирной таблице, не набрав ни одного очка. Минувший сезон немецкой Бундеслиги команда из Гельзенкирхена закончила на 12-м месте, набрав 39 очков.
В следующем туре «Шальке» сыграет на выезде с «РБ Лейпциг». Матч пройдёт 3 октября. Начало — в 19:30 мск.
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