«Арсенал» — «Ростов»: прямая трансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 27 сентября, состоится матч «Арсенал» — «Ростов». Встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Ростов».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. В бригаду войдут ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный рефери – Сергей Чебан (Москва).



«Ростов» набрал 14 очков в 8 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (8) — на 12-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 9 встречах набравший 20 очков.



Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.