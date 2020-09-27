Федерико Вальверде: не выполнил то, что должен делать профессиональный игрок «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде критично оценил выступление в матче 3-го тура испанской Примеры с «Бетисом» (3:2).
«Мы очень хорошо начали, но потом сильно сдали. Соперник наступал, а мы прижались к воротам. Тренер заставил нас изменить тактику в перерыве. Мы всегда стремимся к победе, а когда дела идут плохо — злимся.
Мне было трудно вернуться в игру, нужно это признать, быть самокритичным. Не выполнил то, что должен делать профессиональный игрок «Реала». VAR? Ничего не видел, на спектакли не обращал внимания", — цитирует Вальверде Marca.
На 14-й минуте встречи счёт открыли гости — забил Вальверде. На 35-й и 37-й минутах забили хозяева и вышли вперёд. После перерыва «Реал» быстро сравнял счёт — Эмерсон срезал мяч в свои ворота. На 82-й минуте «Реал» получил право пробить пенальти, который спокойно реализовал капитан Серхио Рамос.
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