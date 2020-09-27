Федерико Вальверде: не выполнил то, что должен делать профессиональный игрок «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде критично оценил выступление в матче 3-го тура испанской Примеры с «Бетисом» (3:2).

«Мы очень хорошо начали, но потом сильно сдали. Соперник наступал, а мы прижались к воротам. Тренер заставил нас изменить тактику в перерыве. Мы всегда стремимся к победе, а когда дела идут плохо — злимся.

Мне было трудно вернуться в игру, нужно это признать, быть самокритичным. Не выполнил то, что должен делать профессиональный игрок «Реала». VAR? Ничего не видел, на спектакли не обращал внимания", — цитирует Вальверде Marca.

На 14-й минуте встречи счёт открыли гости — забил Вальверде. На 35-й и 37-й минутах забили хозяева и вышли вперёд. После перерыва «Реал» быстро сравнял счёт — Эмерсон срезал мяч в свои ворота. На 82-й минуте «Реал» получил право пробить пенальти, который спокойно реализовал капитан Серхио Рамос.