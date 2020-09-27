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Дэвид Мойес: ненавижу пропускать матчи, но должен соблюдать правила. Это обезопасит других

Дэвид Мойес: ненавижу пропускать матчи, но должен соблюдать правила. Это обезопасит других
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес, заразившийся коронавирусом, в преддверии матча 3-го тура английской Премьер-Лиги с «Вулверхэмптоном» рассказал о самочувствии.

«Ненавижу пропускать матчи, и я действительно разочарован, что не смогу там присутствовать, но должен соблюдать правила. Это сложно, но необходимо, чтобы обезопасить других. Разочарован, что заразился коронавирусом, но, как мы все знаем, он может коснуться кого угодно. Чувствую себя хорошо и надеюсь, что так будет и дальше. Рассчитываю, что смогу вернуться к работе, как только закончится карантин», — приводит слова Мойеса The Sun.

Матч 3-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Вулверхэмптон» состоится сегодня, 27 сентября, на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Начало встречи — в 21:00 мск.

Дэвид Мойес заразился коронавирусом
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