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«Хочу доказать, что люди ошибаются». Уилшир заявил о готовности покинуть «Вест Хэм»

«Хочу доказать, что люди ошибаются». Уилшир заявил о готовности покинуть «Вест Хэм»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Джек Уилшир отметил, что готов перейти в другой клуб, чтобы выйти на прежний игровой уровень.

«Хочу играть и вернуться на прежний уровень в „Вест Хэме“ или где-то ещё. Может, это получится сделать в другой стане, в другой культуре. Всё ещё чувствую, что мне есть что сказать, будь то в Англии, Италии, Испании или где-нибудь ещё. Хочу доказать, что люди ошибаются. Но больше всего хочу снова подняться на высокий уровень. Любой футболист, кто говорит, что счастлив сидеть на скамейке запасных, лжёт. Я хочу играть», — приводит слова Уилшира The Times.

Джек Уилшир выступает за «Вест Хэм Юнайтед» с 2018 года. Ранее играл в «Борнмуте», «Болтон Уондерерс» и лондонском «Арсенале».

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