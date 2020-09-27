Хохлов: ЦСКА стал сильнее. Если обыграет «Локомотив», это будет шаг на пути к стабильности

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Локомотив».



«На мой взгляд, ЦСКА сейчас однозначно сильнее и стабильнее, чем в начале сезона. У любой команды случаются небольшие спады. Главное, как команда переживает такие моменты. „Армейцам“ их удалось успешно преодолеть. Говорить об отсутствии Марадишвили как о большой потере пока не стоит. Вот если бы матч пропускали Игорь Акинфеев, Никола Влашич или Марио Фернандес, это действительно серьёзно ослабило бы команду.



Считаю, в «Локомотиве» должны работать над тем, чтобы не предоставлять сопернику свободных зон. Также стоит опускаться гораздо ниже, чтобы не допускать больших разрывов между линиями. Что касается отсутствия Баринова и Крыховяка, „Локомотиву“ нужно будет играть более контактно. Причём это касается не только центральных полузащитников. Крайние тоже должны встречать противников глубже.



Если ЦСКА выиграет, нельзя будет сказать, что „армейцы“ способны побороться за чемпионство. Это будет шаг на пути к стабильности. Можно будет заявить, что они претендуют на борьбу за призовые места. Но впереди останется ещё 21 тур. Рассуждать о чемпионских перспективах того или иного клуба сейчас просто бессмысленно», — приводит слова Хохлова «RT на русском».