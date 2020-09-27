«Арсенал» — «Ростов»: составы команд на матч 9-го тура РПЛ

Стали известны составы тульского «Арсенала» и «Ростова» на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Ростов».
«Арсенал» Т: Левашов, Бурлак, Беляев, Сокол, Бауэр, Горбатенко, Ткачёв, Эванс Кангва, Костадинов, Кингс Кангва, Ковалёв.
Запасные: Нигматуллин, Шамов, Комбаров, Григалава, Хагуш, Пантелеев, Чаушич, Мохаммед, Громыко, Аджоев, Минаев.
«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Осипенко, Ионов, Байрамян, Глебов, Хаджикадунич, Норманн, Хашимото, Шомуродов.
Запасные: Песьяков, Рудаков, Логашов, Чистяков, Поярков, Ерёменко, Полоз, Долгов, Тошевски.
«Ростов» набрал 14 очков в 8 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (8) — на 12-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 9 встречах набравший 20 очков.
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