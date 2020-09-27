Дубль Такумы Нисимуры не спас «Вегалту Сендай» от поражения в матче Джей-лиги

В матче 19-го тура японской Джей-лиги «Вегалта Сендай» принимал «Сересо». Встреча прошла на стадионе «Юртек» в Сендае и завершилась победой гостей со счётом 3:2.
На 44-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Сересо» Бруно Мендес. Во втором тайме, на 57-й минуте матча, форвард «Вегалты Сендай» Такума Нисимура, права на которого принадлежат ЦСКА, сравнял счёт. Через 10 минут Нисимура оформил дубль, реализовав пенальти. На 81-й минуте защитник «Сересо» Матей Йонич вновь сравнял счёт. В компенсированное время встречи полузащитник гостей Хироси Кийотаке забил победный гол.
Нисимура защищал цвета «Вегалты Сендай» с 2015 года по лето 2018-го, после чего перешёл в ЦСКА. Сумма трансфера составила € 1 млн. В марте текущего года Нисимура перешёл в «Вегалту Сендай» на правах аренды.
- 27 сентября 2020
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