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Дубль Такумы Нисимуры не спас «Вегалту Сендай» от поражения в матче Джей-лиги

Дубль Такумы Нисимуры не спас «Вегалту Сендай» от поражения в матче Джей-лиги
Футбол / РПЛ 0

В матче 19-го тура японской Джей-лиги «Вегалта Сендай» принимал «Сересо». Встреча прошла на стадионе «Юртек» в Сендае и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

На 44-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Сересо» Бруно Мендес. Во втором тайме, на 57-й минуте матча, форвард «Вегалты Сендай» Такума Нисимура, права на которого принадлежат ЦСКА, сравнял счёт. Через 10 минут Нисимура оформил дубль, реализовав пенальти. На 81-й минуте защитник «Сересо» Матей Йонич вновь сравнял счёт. В компенсированное время встречи полузащитник гостей Хироси Кийотаке забил победный гол.

Нисимура защищал цвета «Вегалты Сендай» с 2015 года по лето 2018-го, после чего перешёл в ЦСКА. Сумма трансфера составила € 1 млн. В марте текущего года Нисимура перешёл в «Вегалту Сендай» на правах аренды.

Япония - Джей-лига. 19-й тур
27 сентября 2020, воскресенье. 07:00 МСК
Вегалта Сендай
Сендай
Окончен
2 : 3
Сересо
Осака
0:1 Мендес – 44'   1:1 Нисимура – 57'   2:1 Нисимура – 67' (пен)   2:2 Йонич – 81'   2:3 Кийотаке – 90+1'
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